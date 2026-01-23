Mon coeur en chocolat Dreux

Mon coeur en chocolat

9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

À l’occasion de la Saint-Valentin, venez célébrer l’amour de façon créative et délicieuse ! Lors de cet atelier chocolat, vous aurez la chance d’être accompagnés par Armelle, chocolatière, qui vous guidera à chaque étape moulage, assemblage et décor.

Cette création originale sera à offrir à l’être cher ou à dévorer en cachette…

Intervenante Armelle Aubarbier

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 à l’Office de tourisme, 9 Cour de l’Hôtel-Dieu, 28100 Dreux 5 .

+33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate love in a creative and delicious way this Valentine?s Day! During this chocolate workshop, you’ll be accompanied by chocolatier Armelle, who will guide you through each step: molding, assembling and decorating.

