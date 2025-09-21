Mon cœur en mousse Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

Mon cœur en mousse Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un peu de mousse, quelques fleurs séchées… et beaucoup de bonne humeur pour créer un coeur plein de charme ! Avec Pierre Feuille Cactus.

Pierre Feuille Cactus