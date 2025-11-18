Mon coloc’ s’appelle marivaux TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Mon coloc’ s’appelle marivaux Mercredi 24 décembre, 20h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

Début : 2025-12-24T20:30:00 – 2025-12-24T21:50:00

Une trentenaire nous raconte ses déboires amoureux, ses petites amours sans lendemain… et sa rencontre avec Pierre Marivaux qui va transformer sa vie sentimentale. Le célèbre auteur l’initie au bel artifice des mots et à son usage pour parler d’amour. Une confrontation des langages de l’amour, entre dragues du samedi soir et fins marivaudages.

Ce spectacle est une présentation efficace du fameux marivaudage en l’accolant aux déboires amoureux d’un personnage contemporain, dont le langage est plus rustre. Un décalage entre deux univers qui nous fait réfléchir à notre propre langage amoureux.

Avec Praline Michel, mis en scène par Henri Mariel. Écrit par Henri Mariel et Marivaux.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240121228 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}]

