Mon colocataire est une garce Comédie de Limoges Limoges
Mon colocataire est une garce Comédie de Limoges Limoges vendredi 20 février 2026.
Mon colocataire est une garce
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-20
Déjà 1,5 million de spectateurs ! Une comédie pleine de rebondissements. Un spectacle hilarant ! Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf, timide et a la libido d’une laitue. Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux garçon avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour. Ensemble, ils vous réservent une histoire moderne, décapante où les répliques mémorables fusent dans un face à face irrésistible. .
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com
English : Mon colocataire est une garce
German :
Italiano :
Espanol : Mon colocataire est une garce
L’événement Mon colocataire est une garce Limoges a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Limoges Métropole