Mon Colocataire est une Garce

Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

La pièce au 1 million de spectateurs !

Nadège et Hubert sont d’anciens camarades de classe. Nadège est jolie avec de la suite dans les idées, Hubert est naïf et timide… 25 ans plus tard, un soir, Nadège frappe à la porte d’Hubert et va chambouler le quotidien de ce vieux garçon.

De Fabrice Blind et Michel Delgado

Avec Deborah Blandin et Rémi GrosdemougeTout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

The play with 1 million spectators!

Nadège and Hubert are former classmates. Nadège is pretty and quick-witted, while Hubert is naive and shy… 25 years later, one evening, Nadège knocks on Hubert’s door and turns the old boy’s life upside down.

By Fabrice Blind and Michel Delgado

With Deborah Blandin and Rémi Grosdemouge

