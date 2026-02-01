Mon Colocataire est une Garce Metz
Mon Colocataire est une Garce Metz samedi 14 février 2026.
Mon Colocataire est une Garce
Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
La pièce au 1 million de spectateurs !
Nadège et Hubert sont d’anciens camarades de classe. Nadège est jolie avec de la suite dans les idées, Hubert est naïf et timide… 25 ans plus tard, un soir, Nadège frappe à la porte d’Hubert et va chambouler le quotidien de ce vieux garçon.
De Fabrice Blind et Michel Delgado
Avec Deborah Blandin et Rémi GrosdemougeTout public
.
Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The play with 1 million spectators!
Nadège and Hubert are former classmates. Nadège is pretty and quick-witted, while Hubert is naive and shy… 25 years later, one evening, Nadège knocks on Hubert’s door and turns the old boy’s life upside down.
By Fabrice Blind and Michel Delgado
With Deborah Blandin and Rémi Grosdemouge
L’événement Mon Colocataire est une Garce Metz a été mis à jour le 2026-02-06 par AGENCE INSPIRE METZ