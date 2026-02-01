Mon corps est une maison qui brûle L’Agora médiathèque-centre social Metz

Mon corps est une maison qui brûle

L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 18:30:00

Sortie de Résidence.

Résumé Trois voix, trois corps, trois battements de cœur. Elles sont là, sur le fil tendu entre l’enfance et l’inconnu, là où le sang devient secret.

Il y a des seins qui pointent sous des tee-shirts devenus trop petits et des poils qui surgissent comme des forêts sauvages.

Elles chantent leurs ovaires comme on chante des planètes, elles s’écrivent des lettres à l’utérus, elles défient les ombres avec des mots de lumière.

Tout commence par une tache. Et ce qui suit, personne ne l’a vraiment raconté.

Lecture théâtrale sur le tabou des menstruations, le changement du corps et les maladies telles que l’endométriose, adénomyose et SOPK.

Un spectacle pour les femmes, les jeunes femmes mais aussi les hommes (jeunes hommes).Adultes

L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est

English :

Residence exit.

Summary:Three voices, three bodies, three heartbeats. They are there, on the tightrope between childhood and the unknown, where blood becomes secret.

There are breasts peeking out from under T-shirts that have become too small, and hair that springs up like wild forests.

They sing of their ovaries like planets, they write letters to each other’s wombs, they defy the shadows with words of light.

It all begins with a stain. And what follows, no one has really told.

A play about the taboo of menstruation, body changes and diseases such as endometriosis, adenomyosis and PCOS.

A show for women, young women and young men alike.

