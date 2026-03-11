Mon corps, leur choix Villefranche-de-Rouergue

Mon corps, leur choix

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Conférence gesticulée de Christelle Jouglet.

C’est la ménopause qui a permis à Christelle d’enfin écouter son corps. Et elle l’a entendu violences sexuelles, physiques, verbales, institutionnelles, économiques, médicales. Elle a décidé de sortir de cette silenciation sociétale, de cette honte, de cette culpabilisation permanente. A travers sa conférence gesticulée, elle veut faire du bruit, prendre la parole, pour que nous cheminions ensemble avec sororité ! Cette conférence parle de la culture de la domination masculine qui s’exprime dans la maltraitance infantile, les stéréotypes de genre, l’emprise, le gaslighting, le contrôle coercitif, les violences sexistes et sexuelles. Christelle vous emmènera aussi dans les vignes, auprès des travailleurs des classes populaires là où les femmes vivent une double peine. .

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09

English :

Gesticulated lecture by Christelle Jouglet.

