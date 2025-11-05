Mon corps & mes émotions atelier intergénérationnel Yoga et mieux-être Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer

Mon corps & mes émotions atelier intergénérationnel Yoga et mieux-être

Salle Quiquemelle Place du marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 17:00:00

fin : 2025-11-19 19:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-19 2025-12-10

Un moment privilégié à partager en duo grand-parent enfant (dès 7 ans) pour explorer ensemble le lien entre corps, émotions et communication. Sur inscription

Un moment privilégié à partager en duo grand-parent enfant (à partir de 7 ans) pour explorer ensemble le lien entre corps, émotions et communication.

Objectifs

– Cultiver des pensées sereines

– Découvrir ses forces personnelles

– Identifier ses besoins profonds

– Comprendre et gérer ses émotions

– Apprendre à s’écouter et mieux communiquer

3 séances thématiques de 17h à 19h

– 05/11 Les qualités

– 19/11 Les pensées

– 10/12 Les émotions

Lieu Salle Quiquemelle, Place du marché, COURSEULLES/MER

Inscriptions & règlement Centre socioculturel ADAJ.

Séances animées par Julia VISTE, ancienne infirmière spécialisée dans le développement des compétences psychosociales chez l’enfant et l’adulte, et Séverine MALO, professeure de yoga engagée dans une pratique accessible à tous.

Un atelier ludique, bienveillant et enrichissant pour grandir ensemble en conscience et en douceur. .

Salle Quiquemelle Place du marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 18 04 adaj@adaj.org

English : Mon corps & mes émotions atelier intergénérationnel Yoga et mieux-être

A special moment to share with grandparents and children (aged 7 and over), exploring together the link between body, emotions and communication. Registration required

German : Mon corps & mes émotions atelier intergénérationnel Yoga et mieux-être

Ein besonderer Moment, den Sie als Duo Großeltern/Kind (ab 7 Jahren) teilen können, um gemeinsam die Verbindung zwischen Körper, Emotionen und Kommunikation zu erforschen. Auf Anmeldung

Italiano :

Un momento speciale per nonni e bambini (a partire dai 7 anni) per esplorare il legame tra corpo, emozioni e comunicazione. È richiesta la registrazione

Espanol :

Un momento especial para que abuelos y niños (a partir de 7 años) exploren el vínculo entre el cuerpo, las emociones y la comunicación. Inscripción obligatoria

L’événement Mon corps & mes émotions atelier intergénérationnel Yoga et mieux-être Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-28 par Calvados Attractivité