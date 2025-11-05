Mon corps & mes émotions atelier intergénérationnel Yoga et mieux-être Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer
Salle Quiquemelle Place du marché Courseulles-sur-Mer Calvados
Début : 2025-11-05 17:00:00
fin : 2025-11-19 19:00:00
2025-11-05 2025-11-19 2025-12-10
Un moment privilégié à partager en duo grand-parent enfant (dès 7 ans) pour explorer ensemble le lien entre corps, émotions et communication. Sur inscription
Objectifs
– Cultiver des pensées sereines
– Découvrir ses forces personnelles
– Identifier ses besoins profonds
– Comprendre et gérer ses émotions
– Apprendre à s’écouter et mieux communiquer
3 séances thématiques de 17h à 19h
– 05/11 Les qualités
– 19/11 Les pensées
– 10/12 Les émotions
Inscriptions & règlement Centre socioculturel ADAJ.
Séances animées par Julia VISTE, ancienne infirmière spécialisée dans le développement des compétences psychosociales chez l’enfant et l’adulte, et Séverine MALO, professeure de yoga engagée dans une pratique accessible à tous.
Un atelier ludique, bienveillant et enrichissant pour grandir ensemble en conscience et en douceur. .
English : Mon corps & mes émotions atelier intergénérationnel Yoga et mieux-être
A special moment to share with grandparents and children (aged 7 and over), exploring together the link between body, emotions and communication. Registration required
German : Mon corps & mes émotions atelier intergénérationnel Yoga et mieux-être
Ein besonderer Moment, den Sie als Duo Großeltern/Kind (ab 7 Jahren) teilen können, um gemeinsam die Verbindung zwischen Körper, Emotionen und Kommunikation zu erforschen. Auf Anmeldung
Italiano :
Un momento speciale per nonni e bambini (a partire dai 7 anni) per esplorare il legame tra corpo, emozioni e comunicazione. È richiesta la registrazione
Espanol :
Un momento especial para que abuelos y niños (a partir de 7 años) exploren el vínculo entre el cuerpo, las emociones y la comunicación. Inscripción obligatoria
