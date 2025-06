mon corps, mon bébé et moi, atelier immersion nature futures mamans Montfaucon-en-Velay 22 août 2025 07:00

10h à 12h30 mon corps, mon bébé et moi, atelier immersion nature futures mamans encadré par Elodie Mabille Sophrologue 15€ sur réservation 06 71 07 16 46

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46

English :

10 a.m. to 12:30 p.m. mon corps, mon bébé et moi, nature immersion workshop for future moms with Elodie Mabille Sophrologue ? 15? by reservation 06 71 07 16 46

German :

10h bis 12h30 mon corps, mon bébé et moi, atelier immersion nature futures mamans encadré par Elodie Mabille Sophrologue ? 15? mit Reservierung 06 71 07 16 46

Italiano :

dalle 10.00 alle 12.30 Il mio corpo, il mio bambino e io, laboratorio di immersione nella natura per future mamme condotto da Elodie Mabille Sophrologist ? 15? su prenotazione 06 71 07 16 46

Espanol :

de 10.00 a 12.30 h. mi cuerpo, mi bebé y yo, taller de inmersión en la naturaleza para futuras mamás dirigido por Elodie Mabille Sofrologa ? 15? previa reserva 06 71 07 16 46

