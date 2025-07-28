Mon côté Wertheimer Troyes

Mon côté Wertheimer

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 26 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Ça part d’une chose inavouable. J’ai peur de la folie et j’ai peur de devenir folle. Je lutte contre ça parce que je sais que ce n’est pas bien. Cette psychophobie… j’en ai honte.



J’ai réalisé que, dans ma lignée, il y avait des femmes un peu fêlées, des femmes fragiles psychiquement.



Mon côté Wertheimer est à la fois une enquête sur un héritage psychique et une réflexion sur la santé mentale.



Où se situent les bords de la folie ? A quel moment dit-on d’une femme qu’elle est folle ? Au Moyen âge on brûlait les sorcières, il y a cent ans, on enfermait les hystériques à la Pitié Salpêtrière. Les femmes qui dérangent sont vues comme dérangées.



C’est un spectacle lumineux, poétique. C’est un éloge de la singularité, du pas de côté, de l’anormalité .

Réservation du 01-06-2025 au 04-09-2025 réservé aux adhérents saison 2025-2026 ; A partir du 04-09-2025 tout public .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 12 93 59 51 contact@theatrelequai.fr

