MON COUPLE MON AMOUR MES EMMERDES – THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux

MON COUPLE MON AMOUR MES EMMERDES Début : 2025-12-31 à 19:00. Tarif : – euros.

Il est beau, drôle et fort mais c’est elle la patronne. Comme tous les hommes, Léandre a besoin d’aide… Où sont passées les clés ?À quelle heure on a RDV ce soir ? C’est quoi l’adresse du médecin ? (ça vous rappelle quelqu’un ?) Par contre il ne doute jamais… Persuadé qu’il n’a aucun défaut, il ne voit pas l’intérêt de se remettre en question !Alors ce soir, Roxane va le remettre à sa place. Elle va lui montrer qui commande réellement et qui tire les ficelles dans leur couple.Un petit jeu qui pourrait bien se retourner contre elle…« Mon couple, mon amour, mes emmerdes ! » est une pièce interactive qui se joue autant sur le plateau qu’au dehors. Il ne s’agit pas d’un spectacle d’improvisation, mais bien d’une pièce au déroulement multiple. Tout au long de la pièce, les spectateurs peuvent intervenir pour modifier la suite du spectacle.Les trois auteurs, qui écrivent aussi pour le cinéma et la télévision, se sont inspirés des séries américaines pour écrire une comédie à tiroirs, où tout est déjà écrit, et dans laquelle les acteurs réalisent une véritable performance.

THEATRE DES CHARTRONS 170, COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33