MON COUSIN ITALIEN – PEPE MAURO – LA LUNA NEGRA Bayonne

MON COUSIN ITALIEN – PEPE MAURO Début : 2026-06-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Spectacle en Français avec un énorme accent italien !La drôle et véritable histoire d’un chercheur de rêves. Un jour, mon cousin m’a dit : tout est fini. Puis il est parti, et depuis, je ne l’ai plus jamais revu. Pepemauro part à la recherche de son cousin à travers l’Italie et la France. Il vous conte son voyage, ses aventures rocambolesques, ses rêves, ses réflexions philosophiques sur la vie et les défis d’un calabrais à Paris.Va-t-il retrouver son cousin ? Que cherche-t-il dans cette quête ? Vous le découvrirez dans ce spectacle empreint de charme, de liberté et d’humour à l’italienne.Tout se mêle : des anecdotes comiques, des bizarreries, de la Commedia dell’Arte, de la musique et cela agrémenté souvent d’une touche d’ironie ! Venez et laissez-vous surprendre à rire et à voyager en parlant italien avec Stefano Pepemauro. C’est l’authenticité de l’Italie racontée dans une histoire drôle, décalée et divertissante.Le spectacle est également ponctué de leçons d’italien, à la fois humoristiques et instructives, ainsi que des moments dédiés à la langue calabraise.Stefano Pepemauro, diplomé à l’Académie Internationale des arts du spectacle de la ville de Versailles travaille avec plusieurs compagnies, Aller-Retour-Théatre, La Divine Comedie, Insolence is Beautiful, Prisma, Divina Comedy Show.Il a travaillé au cinéma avec Luc Besson et Fred Cavayé, Christian Canderan et a participé à 8 éditions du Festival d’Avignon Off.Il compose ses chansons disponibles en streaming au nom d’artiste Pepemauro.Avec : Stefano PepemauroTout public

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64