Mon crime – Par la troupe Les P’tits Beurrés Théâtre du Sphinx Nantes

Mon crime – Par la troupe Les P’tits Beurrés Théâtre du Sphinx Nantes jeudi 26 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 21:00 – 22:45

Gratuit : non 16,50 € 16,50 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Comédie Peut-on être innocente et coupable à la fois ? Dans les années 30 à Paris. Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Après avoir été acquittée, elle commence sa nouvelle vie, faite de gloire et de succès. Jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour. Auteur : François Ozon, d’après le film sorti en 2023, qui reprend et adapte une pièce de Georges Berr et Louis Verneuil de 1934.Sur scène : Marion Valentin, Ludivine Mathieu, Marie de Coligny, Yrieix du Boucheron, Géraud d’Huart, Loïc de Morel, Maxence Tertrais, Edouard Tertrais, Florent Schmutz, Pierre-Antoine Pannecouke, Eric Pannecouke, Guillemette de Vitton, Capucine Husson, Yann de Trogoff, Margaux du Réau, Geneviève Roze, Valentin GourdonMise en scène : Maxence Tertrais, Marie de Coligny Durée : 1h45 Tout public à partir de 12 ans Représentations du 25 au 28 mars 2026 à 21h

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/