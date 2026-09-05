MON CRIME Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais

Informations pratiques

Villefranche-de-Lauragais

MON CRIME

Place Gambetta FOYER RURAL Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Plongez dans l’univers du théâtre avec « Mon Crime », une comédie portée par la compagnie Les Têtes de Mule, entre intrigue et spectacle vivant.

Laissez-vous séduire par une soirée placée sous le signe du théâtre avec « Mon Crime », interprété par la compagnie Les Têtes de Mule. Dans une ambiance propice au spectacle vivant, vous découvrirez une histoire portée par la scène et le jeu des comédiens, pour un moment de divertissement à partager entre amis, en famille ou entre passionnés de culture.

Rendez-vous au Foyer Rural de Villefranche-de-Lauragais le samedi 10 octobre à 21h pour profiter de cette représentation théâtrale. Une belle occasion de vivre une soirée conviviale autour du plaisir du spectacle et de la création artistique. Tarif annoncé : 5 €. 5 .

Place Gambetta FOYER RURAL Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 60 12

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English :

Immerse yourself in the world of theater with %AB Mon Crime %BB, a comedy presented by the Les T%EAtes de Mule theater company, blending intrigue with live performance.

L’événement MON CRIME Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE