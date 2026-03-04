Mon délicieux poison sucré, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Mon délicieux poison sucré Dimanche 29 mars, 14h30, 15h45 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Du sucre, un peu, beaucoup, passionnément… à la folie ! Il est partout dans notre alimentation, et plus on en consomme, plus on en réclame.

Cet atelier vous invite à mesurer votre consommation quotidienne de sucre et à comprendre les effets sur votre corps et votre santé, à court et long terme.

Ensemble, nous identifierons les pièges et les bonnes habitudes pour profiter du sucre sans excès.

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s'organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s'ajoutent une salle d'exposition et un auditorium de 150 places.

Atelier Cap Sciences

Cap sciences