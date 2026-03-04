Mon délicieux poison sucré, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
Mon délicieux poison sucré Dimanche 29 mars, 14h30, 15h45 Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Sur réservation
Début : 2026-03-29T14:30:00+02:00 – 2026-03-29T15:30:00+02:00
Fin : 2026-03-29T15:45:00+02:00 – 2026-03-29T16:45:00+02:00
Du sucre, un peu, beaucoup, passionnément… à la folie ! Il est partout dans notre alimentation, et plus on en consomme, plus on en réclame.
Cet atelier vous invite à mesurer votre consommation quotidienne de sucre et à comprendre les effets sur votre corps et votre santé, à court et long terme.
Ensemble, nous identifierons les pièges et les bonnes habitudes pour profiter du sucre sans excès.
Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s'organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s'ajoutent une salle d'exposition et un auditorium de 150 places.
Atelier Cap Sciences
Cap sciences