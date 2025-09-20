Mon Dessin Fantastique : accrochage des dessins les plus originaux réalisés par les enfants dans l’exposition-atelier Mon Jardin Fantastique Hangar Y Meudon

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Pensé comme un atelier géant, à la fois collaboratif, créatif et pédagogique Mon Jardin Fantastique invite enfants et parents depuis le 12 avril 2024 à explorer ensemble un univers inspiré du patrimoine paysager du site — un jardin imaginaire qui devient lui-même un atelier vivant.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les dessins les plus originaux réalisés dans l’exposition seront exposés, pour revenir en images sur plusieurs mois de création.

Lieu : Nef, mezzanine Ouest

Hangar Y 9 avenue de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France https://hangar-y.com/ https://www.tiktok.com/@hangar_y_?lang=fr;https://www.instagram.com/hangar_y_/;https://www.facebook.com/hangaryofficiel/;https://fr.linkedin.com/company/hangar-y Espace monumental d’exception laissé en friche pendant des décennies, le Hangar Y a ouvert officiellement ses portes au printemps 2023 après de nombreux mois de travaux.

Le Hangar Y devient une nouvelle destination culturelle, à la croisée des arts, des sciences et de la nature, accessible à

tous les publics. Basé sur un site naturel de 9 hectares, à la lisière de la forêt de Meudon, le Hangar Y, monument classé et site mythique de l’aéronautique, propose une programmation conçue comme une exploration de thèmes universels vus par le prisme des artistes. Se rendre au Hangar Y : Bus 169 – 289 – 389 RER C « Meudon Val-Fleury » Ligne N « Meudon » En voiture Route D 406 En vélib’ station « Meudon Val Fleury »

