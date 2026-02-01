« Mon deuil peut-il être joyeux? »

Exposition BD

Alexandra Fadin, artiste auteur plasticienne, expose à la Commune Libre d’Aligre une cinquantaine de planche BD issues de son « Livre BD Deuil », créé pendant les 12 premiers mois de la traversée de son deuil suite au décès de son conjoint et né d’une interrogation : « Mon deuil peut-il être joyeux ? ».

Comment rendre visible l’invisible et voyager en soi dans le tumulte de cette épreuve inédite? La joie est-elle encore possible? Quelles ressources permettent de rester en vie, dans la vie, seul et au contact des autres, et de ne pas s’écrouler complètement?

Dans cet ouvrage, l’artiste se représente sous la forme d’autoportraits expressifs, traversés par des flots de questions, d’émotions et de sensations, avec une dimension poétique et philosophique.

Cette exposition a pour objectif d’offrir aux visiteurs un autre regard sur la mort et le deuil, et de favoriser des échanges féconds et inspirants sur ces sujets complexes à évoquer dans la vie quotidienne.

Exposition du 5 février au 3 mars 2026

Commune Libre de Paris

3, rue d’Aligre

75012 Paris

Du mardi au vendredi de 15h à 18h

Le samedi de 13h à 18h

Et de 18h à 23h uniquement s’il y a un événement en soirée

Vernissage : jeudi 5 février 18h-20h (avec vidéo-projection et rencontre avec l’artiste)

Finissage : mardi 3 mars 18h-20h (avec vidéo-projection et rencontre avec l’artiste)

Entrée libre

Tout public

cl-aligre.org

www.alexandra-fadin.fr

