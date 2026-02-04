« Mon deuil peut-il être joyeux? »

Spectacle danse, arts visuels et BD

Alexandra Fadin

Samedi 21 mars 2026 à 18h chez Triartis Paris 5ème

Soudain, tout s’écroule. L’être aimé a disparu.

C’est l’explosion. Vie, mort, incompréhension, vide, solitude, souffrance.

Une femme tente de traverser sa tempête émotionnelle. Elle se sent seule, abandonnée et désemparée, non « équipée » pour survivre et complètement novice en deuil.

Une question se dresse pourtant sur son chemin, comme un défi impossible : « Mon deuil peut-il être joyeux? ».

Cette question, à la fois lumineuse et intrigante, lui offre un brin d’espoir et la guide sur un chemin exploratoire, celui d’une reconstruction et d’une rencontre étonnante avec elle-même.

Alexandra Fadin, artiste auteur plasticienne et chorégraphe, vous invite à un voyage sensible, poétique, philosophique et onirique au coeur de son propre deuil métamorphosé en oeuvre d’art pluridisciplinaire, à la fois subtile et tangible, qui réunit le rêve et la réalité, le visible et l’invisible.

Conception, arts visuels, BD, voix, chorégraphie et interprétation : Alexandra Fadin

Spectacle tout public

Production : Vivacte

Durée : 30-45 minutes

TRIARTIS

19, rue Pascal

75005 Paris

Entrée libre – réservation impérative

06 71 54 63 63 ou triartis.editions@gmail.com

La représentation sera suivie d’un échange avec le public

Parler de la mort et de la souffrance, souvent très solitaire, intense et invisible, des endeuillés, c’est aussi parler de la vie et questionner son mystère et sa puissance.

www.triartis.fr

www.alexandra-fadin.fr

Alexandra Fadin, danseuse chorégraphe et artiste plasticienne, explore la possibilité d’un deuil joyeux à travers la danse, la BD et les arts visuels.

