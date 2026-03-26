Mon Doux Vélo Ecole maternelle des Mondoux Périgueux

Mon Doux Vélo 1 Rue Gabriel Lacueille Périgueux 2026-04-13

Mon Doux Vélo Ecole maternelle des Mondoux Périgueux lundi 13 avril 2026.

Mon Doux Vélo

Ecole maternelle des Mondoux 1 Rue Gabriel Lacueille Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-16

Mon Doux Vélo 2026

Le lundi 13 et mardi 14
Ateliers de réparation de vélo
Parcours d’initiation
Initiation à la sécurité routière
Atelier maquillage

Le jeudi 16 !
Même programme avec une sortie vélo et un goûter festif !   .

Ecole maternelle des Mondoux 1 Rue Gabriel Lacueille Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 63 28 10  lamaison24000@gmail.com

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English : Mon Doux Vélo

L’événement Mon Doux Vélo Périgueux a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Communal de Périgueux

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