Mon Doux Vélo Ecole maternelle des Mondoux Périgueux

Mon Doux Vélo

Ecole maternelle des Mondoux 1 Rue Gabriel Lacueille Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-16

Mon Doux Vélo 2026

Le lundi 13 et mardi 14

Ateliers de réparation de vélo

Parcours d’initiation

Initiation à la sécurité routière

Atelier maquillage

Le jeudi 16 !

Même programme avec une sortie vélo et un goûter festif ! .

Ecole maternelle des Mondoux 1 Rue Gabriel Lacueille Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 63 28 10 lamaison24000@gmail.com

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English : Mon Doux Vélo

L’événement Mon Doux Vélo Périgueux a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Communal de Périgueux