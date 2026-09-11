MON DRÔLE Saint-Amand-Montrond
vendredi 16 avril 2027 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
MON DRÔLE
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-04-16 20:30:00
fin : 2027-04-16
Date(s) :
2027-04-16
VENDREDI 16 AVRIL À 20H30
MON DRÔLE
COMPAGNIE QUAND LES MOULES AURONT DES DENTS (86)
Conte noir pour adultes impressionnables et enfants intrépides
Public à partir de 8 ans
Durée 50 minutes
Tarifs habituels : 14€ | 10€ | 5€
Il y a la soupe qui mijote sur le poêle et le drôle qui ne rentre pas… Il y a le vent qui l’écoute, le hachoir qui aide bien pour préparer le lapin et le drôle qu’est toujours pas là… Il y a cette promesse de mariage, pour les autres, ceux qui sont pas comme elle, la soupe qu’est presque prête et ce foutu drôle qui ferait mieux de rentrer si y veut pas qu’ça lui chauffe les oreilles ! Elle n’est pas très accueillante. C’est qu’elle n’avait pas prévu de recevoir. T’y crois ? T’y crois pas ? À toi de voir… .
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
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English :
FRIDAY, APRIL 16 %C0 8:30 PM
MY DR%D4LE
COMPANY: WHEN MUSSELS HAVE TEETH (86)
A dark fairy tale for impressionable adults and intrepid children
Audience: Ages 8 and up
Running time: 50 minutes
Regular ticket prices: 14? | 10? | 5?
L’événement MON DRÔLE Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY
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