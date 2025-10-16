Mon e-mail et mes mots de passe Bonnat

Le chai Bonnat Creuse

Pas facile de s’y retrouver au milieu de tous nos comptes, identifiants et mots de passe, quelle que soit notre connaissance du numérique.

Cet atelier vous permettra d’y voir plus clair, et de repartir avec de nombreuses astuces pour la gestion de votre e-mail, de vos comptes en ligne, et de vos mots de passe.

Gratuit, inscription conseillée

–> Co-organisé par le Chai et l’espace France Services de Bonnat dans le cadre de ses Portes Ouvertes. .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

