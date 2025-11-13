Mon enfant, son sommeil et le nôtre Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons

Mon enfant, son sommeil et le nôtre

Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Venez partager vos expériences et vos questionnements autour d’un café. Temps d’échanges entre parents animé par Aline.

Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Mon enfant, son sommeil et le nôtre

Come and share your experiences and questions over coffee. A time for parents to chat, led by Aline.

German : Mon enfant, son sommeil et le nôtre

Tauschen Sie Ihre Erfahrungen und Fragen bei einer Tasse Kaffee aus. Austausch zwischen Eltern unter der Leitung von Aline.

Italiano :

Venite a condividere le vostre esperienze e le vostre domande davanti a un caffè. Un momento di conversazione per i genitori, guidato da Aline.

Espanol : Mon enfant, son sommeil et le nôtre

Ven a compartir tus experiencias y preguntas tomando un café. Un momento para que los padres charlen, dirigido por Aline.

