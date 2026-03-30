Mon engagement en 180 secondes et son banquet – Avec la Semaine Olympique et Paralympique, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes / ensa, Nantes

Mon engagement en 180 secondes et son banquet – Avec la Semaine Olympique et Paralympique Lundi 30 mars, 17h00 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes / ensa Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T17:00:00+02:00 – 2026-03-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-03-30T17:00:00+02:00 – 2026-03-30T20:00:00+02:00

De nombreux étudiants et étudiants s’engagent en parallèle de leurs études et enrichissent ainsi la vie de campus, la vie locale et la société. Il est temps de leur tendre le micro et de leur donner l’opportunité d’exposer leurs projets, leurs réussites, leurs talents, lors d’un évènement qui leur fasse honneur.

De 17 h à 19 h dans l’auditorium de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes (ENSA), place à douze étudiants engagés, au Choeur universitaire de Nantes et au vote pour déterminer le meilleur pitch !

Après la remise des prix, retrouvons nous autour d’un banquet de l’engagement, servi par La Cocotte solidaire et animé par un DJ set par Prun’ dans le foyer de l’ENSA jusqu’à 20 h. Venez échanger avec les pitcheurs et des acteurs de l’engagement sur le territoire.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes / ensa 6 Quai François Mitterrand, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/mon-engagement-en-180-secondes-tickets-1983270246696?aff=ebdssbdestsearch »}]

Nantes Université vous invite à clôturer l’année avec le Printemps de l’engagement:une semaine de découvertes artistiques, solidaires et festives, pour célébrer l’engagement sous toutes ses formes. concert engagement