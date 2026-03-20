Mon engagement en 180 secondes et son banquet – Avec la Semaine Olympique et Paralympique Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-30 17:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

De nombreux étudiants et étudiants s’engagent en parallèle de leurs études et enrichissent ainsi la vie de campus, la vie locale et la société. Il est temps de leur tendre le micro et de leur donner l’opportunité d’exposer leurs projets, leurs réussites, leurs talents, lors d’un évènement qui leur fasse honneur.De 17 h à 19 h dans l’auditorium de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes (ENSA), place à douze étudiants engagés, au Choeur universitaire de Nantes et au vote pour déterminer le meilleur pitch !Après la remise des prix, retrouvons nous autour d’un banquet de l’engagement, servi par La Cocotte solidaire et animé par un DJ set par Prun’ dans le foyer de l’ENSA jusqu’à 20 h. Venez échanger avec les pitcheurs et des acteurs de l’engagement sur le territoire.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Île de Nantes Nantes 44200

02 40 16 01 21 https://www.nantes.archi.fr/ ensan@nantes.archi.fr https://www.eventbrite.com/e/mon-engagement-en-180-secondes-tickets-1983270246696?aff=ebdssbdestsearch



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