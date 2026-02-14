Mon Espace Santé, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Mon Espace Santé Mercredi 25 mars, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Mercredi 25 mars – 14h-17h

Le numérique est présent dans nos vies professionnelles et personnelles, mais aussi dans la santé. Il existe de nombreuses applications pour compter nos pas, surveiller notre poids… qu’en pensez-vous ? Après un temps d’échange nous vous proposons de vous accompagner à activer ou à prendre en main votre espace santé.

Atelier animé par Camille Fouillade, Coordinatrice Régionale des ambassadeurs-rices “Mon espace Santé” & Sungja Reboul conseillère numérique chez Combustible Numérique

Médiathèque José Cabanis, pôle Intermezzo

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

