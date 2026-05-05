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Mon futur, j’y tiens ferme !, Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée, Jebsheim

Mon futur, j’y tiens ferme !, Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée, Jebsheim

Mon futur, j’y tiens ferme !, Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée, Jebsheim vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée

Adresse : 68320 Jebsheim

Ville : 68320 Jebsheim

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Mon futur, j’y tiens ferme ! Vendredi 5 juin, 15h00 Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Rencontre des partenaires de l’emploi agricole
visite de la ferme
Atelier pour vivre une expérience « grandeur nature »
Echanges,
Moment convivial

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Découverte, pour les personnes en recherche d’emploi, de la diversité des métiers agricoles

Savoir vert des agriculteurs d’Alsace