Mon futur, j’y tiens ferme !, Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée, Jebsheim

Mon futur, j’y tiens ferme ! Vendredi 5 juin, 15h00 Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Rencontre des partenaires de l’emploi agricole

visite de la ferme

Atelier pour vivre une expérience « grandeur nature »

Echanges,

Moment convivial

Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée 68320 Jebsheim Jebsheim 68320 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « laurence.bares@alsace.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 78 05 66 65 »}]

Découverte, pour les personnes en recherche d’emploi, de la diversité des métiers agricoles

Savoir vert des agriculteurs d’Alsace