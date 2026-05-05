Mon futur, j’y tiens ferme !, Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée, Jebsheim
Mon futur, j’y tiens ferme !, Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée, Jebsheim vendredi 5 juin 2026.
Mon futur, j’y tiens ferme ! Vendredi 5 juin, 15h00 Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Rencontre des partenaires de l’emploi agricole
visite de la ferme
Atelier pour vivre une expérience « grandeur nature »
Echanges,
Moment convivial
Ferme Malatis, 11 rue 5e Division Blindée 68320 Jebsheim Jebsheim 68320 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « laurence.bares@alsace.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 78 05 66 65 »}]
Découverte, pour les personnes en recherche d’emploi, de la diversité des métiers agricoles
Savoir vert des agriculteurs d’Alsace