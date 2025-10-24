Mon Gainsbourg préféré La Comédie du Finistère Brest

Mon Gainsbourg préféré

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 20:15:00

2026-01-30

Du poinçonneur des lilas à la Javanaise, d’Elisa aux Goémons, venez (re)découvrir le répertoire de l’homme à la tête de chou.

Julien Sigalas est auteur/compositeur/interprète mais également comédien. Etienne Champollion est lui un multi instrumentiste passant de piano à l’accordéon avec virtuosité. Depuis près de dix ans les deux compères reprennent sur scène Brel, Brassens et Renaud. Reprendre Gainsbourg, mettre en exergue la beauté de ses mélodies et la puissance de ses mots leur est apparu comme une évidence.

Ensemble ils construisent un spectacle fidèle a l’artiste, à la fois poétique et iconoclaste. Beau, mélancolique, puissant, drôle souvent…. Vous retrouverez Gainsbourg sans mimétisme et sans artifice.

L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle.

Gainsbourg, Gainsbarre… Et si l’authenticité de l’homme ne se retrouvait pas simplement dans la puissance de ses chansons ?

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

