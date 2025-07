Mon Gainsbourg préféré Théâtre de Jeanne Nantes

Mon Gainsbourg préféré Théâtre de Jeanne Nantes mercredi 11 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 20:30 –

Gratuit : non 22 € / 14 € 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Spectacle musical interprété par Julien Sigalas et Etienne Champollion Julien Sigalas et Etienne Champollion sont de retour pour reprendre les chansons de Serge Gainsbourg sans mimétisme ni artifice, mais avec passion et conviction. Du « Poinçonneur des lilas » à « La Javanaise », de « Elisa » aux « Goémons », venez (re)découvrir le répertoire de l’homme à la tête de chou. Un spectacle fidèle à l’artiste, à la fois poétique et iconoclaste. Beau, mélancolique, puissant, drôle souvent.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/