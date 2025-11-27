Mon grand-père s’appelle Nicolas Conte pour les grands La Comédie du Finistère Brest

Mon grand-père s’appelle Nicolas Conte pour les grands

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

2025-11-27 21:00:00

Ignorant tout du secret familial ,Irène la petite fille de Nicolas débarque à l’improviste chez lui un 24 décembre alors que celui-ci se remet à peine d’une fête trop arrosée.

Quand décision rime avec précipitation, magie avec soucis et secret avec regret, on assiste à une chute vertigineuse dans l’univers déjanté du Père Noël qui va devoir tout tenter pour sauver sa tournée! Une pièce de théâtre où tout va à 100 à l’heure.

Durée 1h15

A partir de 9 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

