Mon hiver préféré Bibliothèque Créances mercredi 21 janvier 2026.
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21 17:00:00
2026-01-21
Atelier créatif pour tout public, à partir de 6 ans.
Réalisation d’un paysage d’hiver en utilisant plusieurs techniques collage, peinture…
Gratuit, sur inscription. .
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
