Mon hiver préféré Bibliothèque Créances

Mon hiver préféré

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

2026-01-21

Atelier créatif pour tout public, à partir de 6 ans.

Réalisation d’un paysage d’hiver en utilisant plusieurs techniques collage, peinture…

Gratuit, sur inscription. .

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

