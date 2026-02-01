Mon hiver préféré Créances
Mon hiver préféré Créances vendredi 27 février 2026.
Atelier créatif.
Réalisation d’un paysage d’hiver en utilisant plusieurs techniques collage, peinture…
> pour tout public, à partir de 6 ans.
> matériel à apporter des images (d’hiver). .
105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
