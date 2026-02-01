Mon hiver préféré Créances

Mon hiver préféré

105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

2026-02-27

Atelier créatif.

Réalisation d’un paysage d’hiver en utilisant plusieurs techniques collage, peinture…

> pour tout public, à partir de 6 ans.

> matériel à apporter des images (d’hiver). .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

