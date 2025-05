Mon jardin au naturel – Espace de la Gare Argelès-Gazost, 31 mai 2025 10:00, Argelès-Gazost.

Hautes-Pyrénées

Mon jardin au naturel Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 11:30:00

2025-05-31

Apprenez à préparer simplement des soins naturels pour vos plantes !

Cet atelier vous initié à l’usage de la prêle pour renforcer et traiter naturellement votre jardin.

Inscription au 07 83 47 34 22.

Animé par Didier Nougé. Tarifs 3€. .

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Learn how to prepare simple, natural plant care products!

This workshop will introduce you to the use of horsetail to naturally strengthen and treat your garden.

German :

Lernen Sie, wie Sie auf einfache Weise natürliche Pflege für Ihre Pflanzen herstellen können!

Dieser Workshop führt Sie in die Verwendung von Schachtelhalm ein, um Ihren Garten auf natürliche Weise zu stärken und zu behandeln.

Italiano :

Imparate a preparare trattamenti semplici e naturali per le vostre piante!

Questo workshop vi introdurrà all’uso dell’equiseto per rafforzare e curare naturalmente il vostro giardino.

Espanol :

¡Aprenda a preparar tratamientos sencillos y naturales para sus plantas!

Este taller te introducirá en el uso de la cola de caballo para fortalecer y tratar de forma natural tu jardín.

