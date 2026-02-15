Mon jardin de papier Rue du Château Pau

Mon jardin de papier

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Parcours découverte de l’exposition Gilles Clément pour les 6-10 ans

Un carnet de jeux pour voyager dans l’étrange jardin de papier et se glisser dans la tête d’un jardinier- paysagiste amoureux de la nature.

En intérieur et en extérieur dans les jardins

sur réservation .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 02 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

