Mon jardin de papier Rue du Château Pau
Mon jardin de papier Rue du Château Pau jeudi 9 avril 2026.
Mon jardin de papier
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Parcours découverte de l’exposition Gilles Clément pour les 6-10 ans
Un carnet de jeux pour voyager dans l’étrange jardin de papier et se glisser dans la tête d’un jardinier- paysagiste amoureux de la nature.
En intérieur et en extérieur dans les jardins
sur réservation .
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 02 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mon jardin de papier
L’événement Mon jardin de papier Pau a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Pau