Mon jardin de papier Rue du Château Pau
Mon jardin de papier Rue du Château Pau vendredi 10 avril 2026.
Mon jardin de papier
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Parcours découverte de l’exposition Gilles Clément pour les 6-10 ans
Un carnet de jeux pour voyager dans l’étrange jardin de papier et se glisser dans la tête d’un jardinier- paysagiste amoureux de la nature.
En intérieur et en extérieur dans les jardins
sur réservation .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 02 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mon jardin de papier
L’événement Mon jardin de papier Pau a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Pau