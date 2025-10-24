Mon Jardin d’Histoires Allons, Allons, Zébulon Espace Noriac Salle Basse Limoges

Mon Jardin d’Histoires Allons, Allons, Zébulon

Espace Noriac Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Et si on se disait j’ai pas peur , alors,bravement, on partirait sur les chemins, le coeur battant, les poings serrés, un grand rire au bord des lèvres. Askeladd, Zébulon, Marie et les autres, petits héros des histoires de ce spectacle, bataillent chacun à leur manière. Mais tous avancent, par delà les interrogations, les blessures, les peurs et les incompréhensions.

Spectacle pour les 5/10 ans, durée 1 heure .

Espace Noriac Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 91 75 22 monjardind.histoires@yahoo.com

