Mon Jardin d'Histoires Contes en Ribambelles Espace Noriac Salle Basse Limoges mercredi 22 octobre 2025.
Espace Noriac Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
2025-10-22
2025-10-24
2025-10-22 2025-10-24
Spectacle jeune public dès 3 ans . De retour de voyage, une conteuse cherche son chat pour lui dévoiler les trésors ramenés dans sa valise. Objets mystérieux, chansons, comptines, flûte à bec et accordéon ponctuent ce spectacle visuel, musical et conté. Au fil de l’histoire, les surprises s’accrochent comme du linge, pour le plaisir des petits et des grands. .
+33 6 82 91 75 22 monjardind.histoires@yahoo.com
