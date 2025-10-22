Mon Jardin d’Histoires Contes en Ribambelles Espace Noriac Salle Basse Limoges

Mon Jardin d’Histoires Contes en Ribambelles Espace Noriac Salle Basse Limoges mercredi 22 octobre 2025.

Mon Jardin d’Histoires Contes en Ribambelles

Espace Noriac Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-24

Spectacle jeune public dès 3 ans . De retour de voyage, une conteuse cherche son chat pour lui dévoiler les trésors ramenés dans sa valise. Objets mystérieux, chansons, comptines, flûte à bec et accordéon ponctuent ce spectacle visuel, musical et conté. Au fil de l’histoire, les surprises s’accrochent comme du linge, pour le plaisir des petits et des grands. .

Espace Noriac Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 91 75 22 monjardind.histoires@yahoo.com

English : Mon Jardin d’Histoires Contes en Ribambelles

German : Mon Jardin d’Histoires Contes en Ribambelles

Italiano :

Espanol :

L’événement Mon Jardin d’Histoires Contes en Ribambelles Limoges a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Limoges Métropole