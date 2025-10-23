Mon Jardin d’Histoires Entre Bêtes et Loups Espace Noriac Salle Basse Limoges

Mon Jardin d’Histoires Entre Bêtes et Loups Espace Noriac Salle Basse Limoges jeudi 23 octobre 2025.

Mon Jardin d’Histoires Entre Bêtes et Loups

Espace Noriac Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Dès 3 ans, spectacle visuel, musical et conté. On dit que le loup attend au coin du bois… et il n’est pas le seul… D’autres terribles se cachent et espèrent ouvrir grand leur gueule, ils ont faim. Mais toutes ces bêtes, aussi affreuses soient-elles, n’auront pas forcément le dernier mot ! Durée 50 min .

Espace Noriac Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 91 75 22 monjardind.histoire@yahoo.com

English : Mon Jardin d’Histoires Entre Bêtes et Loups

German : Mon Jardin d’Histoires Entre Bêtes et Loups

Italiano :

Espanol : Mon Jardin d’Histoires Entre Bêtes et Loups

L’événement Mon Jardin d’Histoires Entre Bêtes et Loups Limoges a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Limoges Métropole