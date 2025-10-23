Mon Jardin d’Histoires O Sole Mio Espace Noriac Salle Basse Limoges

Mon Jardin d’Histoires O Sole Mio Espace Noriac Salle Basse Limoges jeudi 23 octobre 2025.

Espace Noriac Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Spectacle visuel et musical pour les tout-petits (0-3 ans). Quand le soleil ouvre les yeux, tout un petit monde se réveille, s’anime, vit, joue… ou dort encore. Le soleil, comme un petit d’homme, est de la partie, mais le soir venu… son doudou n’est pas là ! Voici un spectacle qui mêle parole chantée, contée, musique, mouvements et petit théâtre de marionnettes et d’objets. Il est conçu comme une succession de tableaux propres à provoquer des sensations courtes, variées et joyeuses. .

Espace Noriac Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 91 75 22 monjardind.histoire@yahoo.com

