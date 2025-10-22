Mon Jardin d’Histoires Paolo Paolino et l’Archi-Sorcière Espace Noriac Salle Basse Limoges
Espace Noriac Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Si la sorcière archi-sorcière pouvait se mettre sous la dent ce garnement de Paolo Paolino… Mais, perché dans son poirier, Paolo n’est pas à portée de main de la sorcière… et il faudra qu’elle use de bien des ruses ! L’enfant a plus d’un tour dans son sac et la langue bien pendue mais saura-t-il se défendre? Spectacle pour les 5/10 ans .
Espace Noriac Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 91 75 22 monjardind.histoires@yahoo.com
