Mon jardin extraordinaire, Village de la poterie, Les Trois-Îlets
Mon jardin extraordinaire, Village de la poterie, Les Trois-Îlets vendredi 5 juin 2026.
Mon jardin extraordinaire 5 et 6 juin Village de la poterie Martinique
Gratuit et ouvert à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00
Venez découvrir mon petit jardin extraordinaire peuplé de personnages colorés et de mssages magiques…
Vous pourrez également acéder à la galerie d’art qui vouspermettra de découvrir mon regard sur le jardin incroyable que represente la Martinique
Village de la poterie Village de la poterie Les Trois-Îlets 97229 Martinique Martinique +596696975528 https://artimuse.webnode.fr Artimuse atelier galerie vous propose de découvrir son petit jardin magique Parking sur place accès libre
Rendez-vous aux jardins
©maryl musard