Mon jardin extraordinaire, Village de la poterie, Les Trois-Îlets

Mon jardin extraordinaire 5 et 6 juin Village de la poterie Martinique

Gratuit et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Venez découvrir mon petit jardin extraordinaire peuplé de personnages colorés et de mssages magiques…

Vous pourrez également acéder à la galerie d’art qui vouspermettra de découvrir mon regard sur le jardin incroyable que represente la Martinique

Village de la poterie Village de la poterie Les Trois-Îlets 97229 Martinique Martinique +596696975528 https://artimuse.webnode.fr Artimuse atelier galerie vous propose de découvrir son petit jardin magique Parking sur place accès libre

Rendez-vous aux jardins

©maryl musard