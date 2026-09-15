MON JARDIN NOTÉ PAR LE HÉRISSON PARC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MON JARDIN NOTÉ PAR LE HÉRISSON

PARC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 134 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :

2026-09-30

A travers une enquête, glissons-nous dans la peau d’un hérisson pour explorer le jardin à la recherche des ressources nécessaires à cette espèce protégée pour pouvoir vivre et survivre dans nos jardins de ville !

Que mange-t-il ? Où vit-il ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Ouvrons l’œil ! Dans le cadre du partenariat avec la Direction du Patrimoine végétal de la mairie du Toulouse. .

PARC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 134 Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Through a survey, let’s step into the shoes of a hedgehog to explore the garden in search of the resources this protected species needs to live and survive in our urban gardens!

L’événement MON JARDIN NOTÉ PAR LE HÉRISSON Toulouse a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE