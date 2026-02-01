Mon joli foulard en Shibori Giromagny
2 Rue de l’Abattoir Giromagny Territoire de Belfort
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Venez vous initier au shibori, technique de teinture à effet de réserve par ligature.
Vous teindrez un foulard en soie et repartez avec votre création ! .
2 Rue de l'Abattoir Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
