Mon joli foulard en Shibori Giromagny

Mon joli foulard en Shibori

2 Rue de l’Abattoir Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Venez vous initier au shibori, technique de teinture à effet de réserve par ligature.

Vous teindrez un foulard en soie et repartez avec votre création ! .

2 Rue de l’Abattoir Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté claireroullin@gmail.com

