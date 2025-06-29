MON JOUR DE CHANCE – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : MON JOUR DE CHANCEAvec Guillaume de TonquédecQue feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ? Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu.Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ?« Trempées dans l’absurde, les plumes de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras s’envolent avec une fausse légèreté. […] On n’arrête pas de rire, mais ici pas de gags ni de blagues de cours de récréation. Des dialogues troussés comme de la dentelle pour parler du sens de la vie, de la part du hasard ». Le Figaro « La mise en scène de José Paul est d’une efficacité redoutable » L’Officiel des spectacles« Tout est parfait. On rit beaucoup, et de très bon cœur. » L’Officiel des spectacles« Une bonne mécanique à ressorts comiques » Théâtral magazine« Le public se délecte des déboires du héros principal » Théâtral magazineDistribution :Une pièce de Patrick Haudecœur et Gérald SibleyrasMise en scène José PaulAvec Guillaume de Tonquédec, Lysiane Meis, Loïc Legendre, Caroline Maillard, Jean FrancoDécors : Édouard LaugCostumes : Ana Belen Palacios AvilaLumière : Laurent BéalMusique : Michel WinogradoffVidéo : Sébastien MizermontAccessoiristes : Betty LemoineAssistant à la mise en scène : Guillaume Rubeaud

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37