Mon Jour de Chance Gare du Midi Biarritz

Mon Jour de Chance

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Le duo Patrick HAUDECOEUR et Gérald SIBLEYRAS a encore frappé en livrant une excellente comédie pleine de rebondissements, de situations cocasses et de dialogues savoureux.

Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant aux dés. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un 2. Si seulement il avait fait un 6, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu. Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ? Guillaume DE TONQUEDEC est magistral en dindon d’une farce qui n’en finit plus ! La plume de Patrick HAUDECOEUR, redoutable, nous embarque dans cette histoire rocambolesque et c’est un pur moment de bonheur. Et nous, que ferions-nous si nous pouvions revenir en arrière et modifier le cours de notre vie ? .

+33 5 59 22 44 66

