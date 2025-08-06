MON JOUR DE CHANCE Carcassonne
MON JOUR DE CHANCE Carcassonne jeudi 12 février 2026.
MON JOUR DE CHANCE
33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 33 – 33 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 20:30:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?
Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque, ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu. Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ?
Durée 1h30
Auteur Patrick HAUDECŒUR Gérald SIBLEYRAS
Mise en scène José PAUL
Avec Guillaume DE TONQUÉDEC, Loïc LEGENDRE, Lysiane MEIS, Jean FRANCO, Caroline MAILLARD
.
33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
What would you do if you could go back in time and change the course of your life?
Sébastien spends a weekend with some childhood friends. They recall a time when they let fate decide for them, and made all their decisions by rolling the dice. Sébastien remembers precisely one evening when he rolled a four. If only he’d rolled a six, his life would have been so much better. He’s convinced of that. But what if fate gave him the chance to play again?
Running time: 1h30
Author: Patrick HAUDEC?UR Gérald SIBLEYRAS
Director: José PAUL
Cast: Guillaume DE TONQUÉDEC Guillaume DE TONQUÉDEC, Loïc LEGENDRE, Lysiane MEIS, Jean FRANCO, Caroline MAILLARD
German :
Was würden Sie tun, wenn Sie die Zeit zurückdrehen und den Verlauf Ihres Lebens ändern könnten?
Sebastian verbringt ein Wochenende mit Freunden aus seiner Kindheit. Sie erinnern sich daran, dass sie damals das Schicksal für sich entscheiden ließen und alle Entscheidungen mit einem Würfel trafen. Sebastian erinnert sich genau an einen Abend, an dem er eine Vier gewürfelt hatte. Wenn er nur eine Sechs gewürfelt hätte, wäre sein Leben viel besser gewesen. Davon ist er überzeugt. Was wäre, wenn das Schicksal ihm die Gelegenheit geben würde, noch einmal zu spielen?
Dauer: 1,5 Stunden
Autor: Patrick HAUDEC?UR Gérald SIBLEYRAS
Regie: José PAUL
Mit: Guillaume DE TONQUÉDEC, Loïc LEGENDRE, Lysiane MEIS, Jean FRANCO, Caroline MAILLARD
Italiano :
Cosa fareste se poteste tornare indietro nel tempo e cambiare il corso della vostra vita?
Sébastien sta trascorrendo un fine settimana con alcuni amici d’infanzia. Ricordano un tempo in cui lasciavano che il destino decidesse per loro e prendevano tutte le decisioni tirando i dadi. Sébastien ricorda con precisione una sera in cui tirò un quattro. Se solo avesse tirato un sei, la sua vita sarebbe stata molto migliore. Ne è convinto. E se il destino gli desse la possibilità di giocare di nuovo?
Durata: 1h30
Autore: Patrick HAUDEC?UR Gérald SIBLEYRAS
Diretto da José PAUL
Interpreti Guillaume DE TONQUÉDEC, Loïc LEGENDRE, Lysiane MEIS, Jean FRANCO, Caroline MAILLARD
Espanol :
¿Qué haría si pudiera retroceder en el tiempo y cambiar el curso de su vida?
Sébastien pasa un fin de semana con unos amigos de la infancia. Recuerdan cómo, en aquella época, dejaban que el destino decidiera por ellos y tomaban todas sus decisiones tirando los dados. Sébastien recuerda precisamente una noche en la que sacó un cuatro. Si hubiera sacado un seis, su vida habría sido mucho mejor. Está convencido de ello. ¿Y si el destino le diera la oportunidad de volver a jugar?
Duración: 1h30
Autor: Patrick HAUDEC UR Gérald SIBLEYRAS
Dirigida por José PAUL
Protagonistas Guillaume DE TONQUÉDEC, Loïc LEGENDRE, Lysiane MEIS, Jean FRANCO, Caroline MAILLARD
L’événement MON JOUR DE CHANCE Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-06 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne