Mon jour de chance Cholet
Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
2026-04-02
De P. Haudecoeur et G. Sibleyras M/S de José Paul
Guillaume de Tonquédec, Lysiane Meis, Loïc Legendre, Caroline maillard et Jean Franco
Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ? .
Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
