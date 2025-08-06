Mon jour de chance Cholet

Mon jour de chance

Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

De P. Haudecoeur et G. Sibleyras M/S de José Paul

Guillaume de Tonquédec, Lysiane Meis, Loïc Legendre, Caroline maillard et Jean Franco

Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ? .

Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

