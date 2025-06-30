MON JOUR DE CHANCE – GARE DU MIDI Biarritz

MON JOUR DE CHANCE Début : 2026-03-06 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC PASCAL LEGROS ORGANISATIONS PRÉSENTE : MON JOUR DE CHANCELe duo Patrick HAUDECOEUR et Gérald SIBLEYRAS a encore frappé en livrant une excellente comédie pleine derebondissements, de situations cocasses et de dialogues savoureux.À la mise en scène, on retrouve un habitué du genre, José PAUL, à qui l’on doit également le succès de « Une idée géniale ».Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour euxet prenaient toutes leurs décisions en jouant aux dés. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un 2. Si seulementil avait fait un 6, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu. Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ? GuillaumeDE TONQUEDEC est magistral en dindon d’une farce qui n’en finit plus ! La plume de Patrick HAUDECOEUR, redoutable, nousembarque dans cette histoire rocambolesque et c’est un pur moment de bonheur. Et nous, que ferions-nous si nous pouvionsrevenir en arrière et modifier le cours de notre vie ?Sans conteste pièce la plus drôle de la dernière saison théâtrale !« On n’arrête pas de rire » – LE FIGARO« Un crescendo de situations cocasses assez jubilatoires… des cascades de rires » – LE PARISIEN« On rit beaucoup, et de très bon cœur. » – L’OFFICIEL DES SPECTACLES

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64