Mon Jour de Chance – Guillaume de Tonquédec Le Pin Galant Mérignac

Mon Jour de Chance – Guillaume de Tonquédec 4 et 5 mars 2026 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T20:30:00 – 2026-03-04T22:00:00

Fin : 2026-03-05T20:30:00 – 2026-03-05T22:00:00

Le duo Patrick Haudecœur et Gérard Sibleyras a encore frappé en livrant une excellente comédie pleine de rebondissements, de situations cocasses et de dialogues savoureux. À la mise en scène, on retrouve un habitué du genre, José Paul, à qui l’on doit également le succès de « Une idée géniale ».

Lancer les dés.

Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant aux dés. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un 2. Si seulement il avait fait un 6, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu. Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ?

Guillaume de Tonquédec est magistral en dindon d’une farce qui n’en finit plus !

La plume de Patrick Haudecœur, redoutable, nous embarque dans cette histoire rocambolesque et c’est un pur moment de bonheur. Et nous, que ferions-nous si nous pouvions revenir en arrière et modifier le cours de notre vie ?

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

