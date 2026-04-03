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MON JOUR DE CHANCE LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON La Ciotat

MON JOUR DE CHANCE LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON La Ciotat

MON JOUR DE CHANCE LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON La Ciotat jeudi 9 avril 2026.

Lieu : LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON

Adresse : 19 PROMENADE JEFF MUSSO

Ville : 13600 La Ciotat

Département : 13

Début : 2026-04-09

Fin : 2026-04-09

Heure de début : 20:00

MON JOUR DE CHANCE Début : 2026-04-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON 19 PROMENADE JEFF MUSSO 13600 La Ciotat 13

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